Johann und Marianne Ekkel genießen die stille Zeit auf dem Wohnmobil-Stellplatz am Barßeler Hafen

Weihnachten am Hafen: Mit ihrem Wohnmobil und Hund Berry steuern Marianne und Johann Ekkel aus Uelsen im Landkreis Grafschaft Bentheim seit fünf Jahren für die Weihnachtstage und den Jahreswechsel den Stellplatz Barßeler Hafen an. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Wer sagt eigentlich, dass Camping nur etwas für die Sommermonate ist? Johann und Marianne Ekkel aus Uelsen im Landkreis Graftschaft Bentheim jedenfalls nicht. Sie reisen seit über 20 Jahren zu jeder Jahreszeit mit ihrem Wohnmobil quer durch Deutschland. Nun waren sie in Barßel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.