Gremium sucht fieberhaft nach Unterlagen

Zum 100-jährigen Bestehen möchte der Schützenverein Harkebrügge eine Chronik herausgeben

Stöbern in alten Unterlagen: das Chronikgremium des Schützenvereins Harkebrügge mit (von links): Michael Janßen, Georg Eilers, Heid Eilers, Elisabeth Timmermann, Heinz Frerichs und Richard Machatzke.Foto: Passmann

Harkebrügge (mp). Ein Traditionsverein feiert Geburtstag: Seit 100 Jahren gibt es den Schützenverein Harkebrügge. Zumindest in wenigen Tagen nach der Jahreswende im Jahr 2020, denn der Verein wurde 1920 gegründet. Gefeiert wird der hohe Geburtstag während des Jubiläumsschützenfestes Anfang September 2020, das verbunden ist mit dem Kreisschützenfest des Alten Amtsbezirk Friesoythe. Dazu wird es am Freitag vor den Harkebrügger Nationalfeiertagen den Großen Zapfenstreich geben.