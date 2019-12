Rat verabschiedet Jahr „up Platt“

Das Müllerhaus: In das Gebäudeensemble, das sich seit diesem Jahr im Eigentum der Gemeinde befindet, sollen rund 100000 Euro investiert werden. Foto: M. Passmann

Barßel (mpe). Ganz besonders hat sich der Rat der Gemeinde Barßel vom alten Jahr verabschiedet: Angesichts des plattdeutschen Jahres in der Kommune wurde die Jahresabschlusssitzung fast komplett in Plattdeutsch gehalten. Auch Bürgermeister Anhuth meisterte seine Haushaltsrede souverän auf Platt, obwohl er das eigentlich nur wenig spricht.

In der Sitzung wurde der Haushalt 2020 mit den Stimmen von CDU und SPD verabschiedet. Die Bürgerfraktion und die Grünen enthielten sich der Stimme. Das umfangreiche Zahlenwerk weist eine höhere Verschuldung auf. „Aber nur gering auf 12,8 Millionen Euro. Das liegt auch an den großen Investitionen, die wir im kommenden Jahr vorhaben", erklärte Bürgermeister Nils Anhuth.