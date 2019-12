Betrunkene Barßeler bauen Unfall in Apen

Symbolfoto: dpa

Barßel/Apen (mab). Die Polizei Westerstede hat gleich mehrere Strafverfahren gegen zwei 29-Jährige aus Barßel eingeleitet. Hintergrund ist ein Unfall in der Nacht zu Sonntag, dabei war offenkundig eine Menge Alkohol im Spiel.



Gegen 4.30 Uhr waren die 29-Jährigen mit ihrem Wagen in Apen unterwegs. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, der Wagen landete im Straßengraben. Die beiden Barßeler stiegen danach aus und suchten zu Fuß das Weite. Weil die beiden Männer aber von Zeugen beobachtet wurden, dauert die Flucht nicht lange. Beamte der Polizei in Westerstede holten die Flüchtigen noch in der Nähe der Unfallstelle ein.



Der Grund des Unfalls wurde schnell deutlich: Beide Männer seien „erheblich“ betrunken gewesen. Es folgte der Test am Alkomaten. Das Ergebnis beim Fahrer: 2,12 Promille. Normalerweise würde die Polizei schon zu diesem Zeitpunkt den Führerschein beschlagnahmen. Das ging allerdings nicht. Denn der Fahrer hatte seine Fahrerlaubnis bereits im Juli wegen Alkohol am Steuer verloren. Nun laufen Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.