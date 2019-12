Bedeutung der Glocken neu erfahren

Glockenspiel eingeweiht: Hans Geesen (links) berichtete, wie die Idee entstanden ist dankte sich für die Unterstützung. Foto: mp

Von Hans Passmann



Barßel. Das neue Glockenspiel direkt über dem Hauptportal der katholischern Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian in Barßel ist feierlich im Beisein zahlreicher Menschen von Pastor Ludger Becker eingeweiht worden. Den passenden Rahmen bot der Lebendige Adventskalender der Gruppe „HaBaEli“ und wurde von der Kolpingsfamilie Barßel organisiert. Die musikalische Begleitschaft bot die Chorgemeinschaft „Concordia“ Barßel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.