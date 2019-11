Vor Weihnachten soll es geschafft sein

Endspurt: An der Klappbrücke in Osterhausen gehen die Arbeiten voran, damit endlich der Verkehr wieder rollen kann. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Osterhausen. Die Betreiberin der Gaststätte „Simona" hat nur noch ein müdes Lächeln für die Bauarbeiten an der Klappbrücke über die Sagter Ems übrig. Seit Wochen wartet Simona Lind sehnsüchtig auf die Fertigstellung der Klappbrücke, die genau auf der Grenze zwischen den Gemeinden Barßel und Saterland im Ortsteil Osterhausen liegt. Im September ging der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) noch davon aus, dass Ende November der Verkehr über die neue Brücke rollen kann. Doch das hat sich aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen verzögert.