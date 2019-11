Bootsunglück: Prozess erst Ende 2020?

Symbolfoto: dpa

Barßel (mp). Die Verhandlung im Strafprozess gegen einen 28-jährigen aus Barßel wegen des Bootsunfalles auf dem Hafenfest 2016 dürfte voraussichtlich erst Ende des kommenden Jahres wieder aufgenommen werden. Davon geht der Verteidiger des Angeklagten der Cloppenburger Strafverteidiger Reinhard Nollmann aus. Wie bereits mehrfach berichtet, waren bei dem Unglück zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden eine junge Frau lebensgefährlich und weitere Personen verletzt.



Die mündliche Verhandlung war Anfang September vor dem Schifffahrtsgericht am Amtsgericht Emden geplatzt, nachdem Nollmann die Sachkenntnis des Gutachters angezweifelt hatte und eine unfallanalytische Expertise forderte. Dem Antrag gab der damalige Richter Christopher Olthoff statt.