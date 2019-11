Favoriten müssen sich geschlagen geben

Boot an Boot: Die Mannschaften legten sich im Barßeler Hafen ordentlich ins Zeug. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Ungewohnte Töne im Barßeler Hafen: Statt des sanften Plätscherns der Wellen, erklang plötzlich Trommelwirbel und zog einige Schaulustige auf die Uferpromenade. „Elf Teams waren angetreten, um beim Wettrennen mit dem Drachenboot die Schnellsten zu suchen“, sagte Cheforganisator Dieter Efken aus Flachsmeer von der Fopac-Dragons aus Barßel.



Während die Barßeler Paddler die sportliche Organisation übernommen hatten, kümmerte sich der Touristikverein „Erholungsgebiet Barßel-Saterland" um die Ausrichtung. Schon Wochen vor dem Rennen stiegen die Teams in die Vorbereitung ein – allesamt Amateure, wenn es ums Rudern geht.