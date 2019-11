Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Foto: Passmann

Elisabethfehn (mp). Lichterloh in Flammen stand am Freitagabend ein größerer Carport an der Karl-Zessin-Straße in Elisabethfehn beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Barßel.



Durch das schnelle Eingreifen, teilweise unter schwerem Atemschutz, gelangt es den Einsatzkräften das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Dabei wurde insbesondere verhindert, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus und die darauf befindliche Photovoltaikanlage übergreifen konnte.



Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Leitstelle alarmiert. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers waren die Eigentümer nicht zu Hause. Über die Höhe des Sachschaden konnte die Polizei keine Angaben machen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.