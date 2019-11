Fischsterben im Kanal geht weiter

Mitglieder des Fischereivereins Barßel sammelten die toten Fische aus dem Elisabethfehnkanal ein. Foto: Passmann

Elisabethfehn (mp) - Das Fischsterben im Elisabethfehnkanal geht offenbar weiter: Rund zwei Wochen, nachdem hunderte tote Fische im Kanal verendet sind (MT berichtete), ziehen die Mitglieder des Fischereivereins Barßel immer noch tote Fische aus dem Wasser. Und: Die Ursache für das Fischsterben ist weiterhin nicht geklärt.



Nun nach gut zwei Wochen kommen immer wieder die größeren toten Fische an die Oberfläche. Am Wochenende haben Mitglieder des Fischereivereins Barßel die verendeten Fische eingesammelt. „Kein schöner Anblick", meinte der zweite Vorsitzende Johannes Fresenborg. ei den toten Tieren handelt es sich fast ausschließlich um größere Exemplare. Darunter Hecht, Karpfen, Aal aber auch Brassen. Wie viele Fische insgesamt verendet sind, ließ sich nicht sagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.