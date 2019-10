Online-Plattform erleichtert Einstieg in Job

Firmen stellen Ausbildungsangebote und Praktikumsplätze vor

Stellten die neue Azubi-Plattform vor: Nils Anhuth (von links), Janina Wlodarczyk, Karl Oltmanns, Norbert Bergmann. Foto: mp

Von Hans Passmann



Barßel. Die Gemeinde Barßel hat eine neue Online-Plattform eingerichtet, auf der alle Unternehmen mit Sitz in der Kommune ihre Ausbildungs- und Praktikumsplätze veröffentlichen können. „Die Plattform soll nicht nur die lokalen Arbeitgeber bei der Suche nach Nachwuchskräften unterstützen, sondern auch jungen Menschen helfen, einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz in der Region zu finden", teilten Bürgermeister Nils Anhuth und die Leiterin des Projektes, Janina Wlodarczyk, bei der Vorstellung der Plattform im Rathauses mit.