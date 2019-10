Pastorenhaus bietet Dorf ein Domizil

Brachten das neue Schild „Heimathaus“ an: Anna Witten (von links), Christa Cordes, Tobias Steinkamp, Hans Eveslage, Richard Machatzke und Heinz Frerichs. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Nun ist es auch äußerlich sichtbar, dass aus dem ehemaligen Pastorenhaus an der Dorfstraße in Harkebrügge ein Heimathaus geworden ist. Gemeinsam brachten der Vorsitzende der Bürgerstiftung „Dorfgemeinschaft Harkebrügge“, Hans Eveslage, Schriftführerin Christa Cordes, die Vertreter der Katholischen Landjugendbewegung, Anna Witten und Tobias Steinkamp, sowie die beiden Dorfarchivare Heinz Frerichs und Richard Machatzke das Schild mit der Aufschrift „Heimathaus“ gleich neben der Eingangstür an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.