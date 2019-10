Mit 84 Jahren alles andere als „Motorradopa“

Eingefleischter Motorradfan: Mit 84 Jahren fühlt sich Franz-Josef Hibben auf seiner BMW pudelwohl. Seine jüngste Tour führte ihn nach Kroatien. Erst seit wenigen Tagen ist er wieder zu Hause. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Er liebt sie über alles, seine BMWR1000RT. Rund 140000 Kilometer hat Franz-Josef Hibben aus Barßel mit ihr schon auf den Straßen Europas zurückgelegt. Wenn der Ehrenobermeister der Tischlerinnung im Landkreis Cloppenburg auf seinem Motorrad mit 110 PS sitzt, fühlt er sich wie zu Hause auf seinem Sofa, wie er selber sagt – und das mit 84 Jahren.



Damit dürfte er ein Ausnahmefahrer sein. Während nicht wenige Menschen in diesem Alter schon ihren Führerschein abgeben, beherrscht er die Maschine wie in jungen Jahren, wie er selbst sagt. Erst vor wenigen Tagen ist er von einer langen Motorradtour zurückgekehrt.