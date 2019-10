TFC trainiert präzise Torschüsse am Tisch

Die Spieler des Tischfußballclubs Barßel (von links): Werner Hinderks, Claas Ulbrich, Eilert Sassen, Michael Haak, Florian Bergmann, Andreas von Höfen. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die meisten kennen es aus der Kneipe um die Ecke und für viele ist es nur der Zeitvertreib. Doch für die Mitglieder des Tischfußballclubs (TFC) Barßel ist es mehr. „Tischfußball wird auch auf professionellem Level gespielt. Bundesweit in Vereinen organisiert, gibt es sogar eine erste und zweite Bundesliga, eine Deutsche Meisterschaft bis hin zur Weltmeisterschaft“, informiert Andreas von Höfen.



Der TFC Barßel ist ein noch ein junger Club und ist eine Unterabteilung des Sport- und Turnvereins (STV). Im Rampenlicht steht die Sportart nicht gerade.