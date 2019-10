Zuchtbulle Bruno kann Bauer nicht retten

Die Schauspieler der Kolping-Theatergruppe: (von links): Ursula Grünefeld, Thomas Dirks, Thorsten Alberding, Jessica Alberding, Heike Westerkamp, Monika Böhning. Es fehlen Kerstin Kösters und Michael Bissa. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Seit Wochen probt die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Barßel unter der Leitung von Monika Böhning und Helga Loots intensiv und mit großem Engagement.



Zurzeit befinden sie sich in der heißen Phase, denn schon in gut drei Wochen wird sich der Vorhang zum ersten Mal in der Aula des Schulzentrums Barßel heben. Da heißt es mehrmals proben, Kostüme auswählen, Requisiten besorgen und Bühne aufbauen. Eigens für die Premiere wurde ein ganz neues Bühnenbild geschaffen. Es zeigt die Außenkulisse eines Bauernhauses mit lauschigem Sitzplatz, Wäscheleine und „Herzhausen“.



„Modenschau in‘n Ossenstall“ haben sich die Barßeler Laiendarsteller für die Saison ausgesucht. Dabei handelt es sich um einen vergnüglichen plattdeutschen Dreiakter von Jonas Jetten, übersetzt ins Plattdeutsche von Wolfgang Binder. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.