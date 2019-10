Trecker und Lok stoßen zusammen

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). Bei einem Unfall sind am Mittwoch ein Trecker und eine Diesellok zusammengestoßen. Der Unfall endete glimpflich – verletzt wurde zum Glück niemand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Unfall gegen 12 Uhr auf dem unbeschrankten Bahnübergang des III. Hüllenweges. Ein 16-Jähriger aus dem Saterland wollte mit seinem Trecker samt Anhänger den Bahnübergang überqueren. Dabei übersah er offenbar die Diesellok der emsländischen Eisensenbahn, die gerade in Richtung Godensholt unterwegs war. Der Trecker streifte mit seinem rechten Reifen die Lok seitlich. Am Trecker und der Lok entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.



An unbeschrankten Bahnübergängen passieren leider immer wieder Unfälle – besonders im Landkreis Vechta. Erst am 11. September ist ein Autofahrer in Vechta an einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben gekommen. Sein Wagen stieß mit dem Zug der Nordwestbahn zusammen.



Wie der ADAC hinweist, wissen offenbar viele Autofahrer nicht, wie sie sich richtig an einem unbeschrankten Bahnübergang verhalten. Allein das Andreaskreuz regelt: Der Schienenverkehr hat Vorrang. Rot-weiß gestreifte Baken warnen außerdem Autofahrer, dass sie sich einem Bahnübergang nähern. Eine Bake mit drei Streifen bedeutet: In 240 Metern befindet sich der Bahnübergang, zwei rote Streifen 160 Meter, ein roter Streifen 80 Meter. Direkt am Bahnübergang steht das Andreaskreuz. Sollte ein rotes Blinklicht aufleuchten, müssen Autofahrer sofort anhalten. Wenn nur ein Andreaskreuz vorhanden, müssen Autofahrer ihr Tempo verringern und bremsbereit sein. Am Andreaskreuz – also noch vor den Gleisen – müssen Autofahrer nach links und rechts schauen, ob sich ein Zug oder eine Lok nähert. Erst dann dürfen Autofahrer – übrigens auch Fußgänger und Radfahrer – die Gleise überqueren.