Ein Ja-Wort mit Kindheitserinnerungen

Premiere: Als erstes Brautpaar ließen sich Frank Pollmann und Kerstin Graalmann (MItte) in der Museumsscheune trauen. Die standesamtliche Trauung vollzog Barßels Standesbeamter Siegfried Kruse (link).Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Hinter dem Tisch sitzt Siegfried Kruse, Standesbeamter der Gemeinde Barßel. Davor das Brautpaar Frank Pollmann und Kerstin Graalmann aus Elisabethfehn. Für den Beamten, für Antje Hoffmann, aber insbesondere für Frank und Kerstin gibt es gleich eine Premiere. Sie sind das erste Brautpaar, das sich in dem „neuen Trauzimmer“ beim Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn vor dem Standesbeamten das Ja-Wort gibt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.