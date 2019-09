Musiker und Fans rocken das Blockbräu

Direkt am Wasser beim Schuppen 52: Der Musikverein Harkebrügge sorgte im Herzen Hamburgs für Stimmung und Eugen Block schwang selbst den Taktstock. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Hamburg/Harkebrügge. Der Musikverein Harkebrügge hat am Wochenende in der Hansestadt Hamburg das Brauhaus „Blockbräu“ am Hafen in unmittelbarer Nähe der St.-Pauli-Landungsbrücken gerockt. Das Lokal gehört dem „Blockbräu“-Gründer und gebürtigen Harkebrügger Eugen Block. Im „Gepäck“ mitgereist waren rund 300 Fans in sechs Bussen aus Barßel, Kampe, Harkebrügge und Molbergen, die den Tag an der Elbe genossen.



Block, der von sich selbst sagt, dass er noch immer mit seinem Herzen ein Harkebrügger Junge ist, freute sich sichtlich, dass so viele Gäste aus der alten Heimat zu einem Gastspiel in seinem Brauhaus angereist waren.