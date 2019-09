Polizeibeamte verletzt: Barßeler in Psychiatrie

Symbolfoto: dpa

Barßel/Oldenburg (ma). Im Prozess gegen einen 29-Jährigen aus Barßel, der sich wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte vor dem Oldenburger Landgericht verantworten musste, ist der Angeklagte freigesprochen worden. Grund dafür ist der Umstand, dass der Angeklagte aufgrund einer psychischen Störung schuldunfähig ist. Ohne Behandlung gilt der Angeklagte als äußerst gefährlich. Deswegen hat die Kammer die zeitlich unbegrenzte Unterbringung des Angeklagten in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet.



Der 29-Jährige hatte im Juni 2017 in einem Supermark in Apen randaliert und wie „ein Irrer" Kunden und Mitarbeiter bedroht und beleidigt. Die alarmierten Polizeibeamten hatte er angegriffen.