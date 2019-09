Streetworker ist erst einmal vom Tisch

Archivfoto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Braucht die Gemeinde Barßel einen klassischen Streetworker? Die SPD-Fraktion im Rat der Kommune sagt eindeutig „Ja“. Anders sieht es die CDU-Fraktion. Die lehnt die Einstellung vorerst ab und möchte zunächst die Haushaltsberatungen für das 2020 sowie die Gründung des Präventionsrates abwarten.



Im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurde der Antrag der Sozialdemokraten kontrovers diskutiert. „Durch Zäune, wie sie die Christdemokraten an Schulen fordern, würden nur die Probleme an andere Orte verlagert", begründet Ratsfrau Judith Vey-Höwener (SPD) das Ansinnen ihrer Partei.