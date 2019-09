Ab März kann wieder geschleust werden

Beeindruckende Perspektive: Ingenieur Berend Snippe (rechts) erklärt den anwesenden Vertretern aus Politik, Verwaltung und der Bürger­initiative, wie die Sohle funktioniert und worauf beim Bau geachtet werden muss. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Der Neubau der Schleuse in Osterhausen geht zügig voran und der Baufortschritt ist im Soll. Davon konnten sich Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie der Bürgerinitiative „Rettet den Elisabethfehnkanal“ vor Ort überzeugen, als dort am Montag das Sohlefest gefeiert wurde. „Eine Aktion, die vergleichbar mit dem Richtfest beim Hausbau ist“, stellte der stellvertretende Landrat des Landkreises Cloppenburg, Bernd Möller aus Friesoythe, fest. "Etwa im März dürften die ersten Boote wieder geschleust werden“, schaute Möller zuversichtlich in die Zukunft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.