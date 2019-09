Polizei zeigt Video von Banküberfall

Fotos: Polizeidirektion Oldenburg

Von Matthias Bänsch



Nordkreis. Mit Fotos und Videos eines Banküberfalls ist die Polizeidirektion Oldenburg am Montag an die Öffentlichkeit gegangen. Die Aufnahmen zeigen einen Überfall auf die Sparkasse in Augustfehn - nur wenige Kilometer von Barßel entfernt. Der Bankraub passierte bereits am 8. Juli - doch bislang führten die Fahndung und Ermittlungen nicht zum Erfolg.



Ein maskierter Mann stürmte gegen 17.50 Uhr an jenem Montag in die Filiale und bedrohte zwei Angestellte der Bank mit einer Schusswaffe. Ein Mitarbeiter übergab ihm mehrere tausend Euro. Danach flüchtete der Mann.





Wie die Polizei nun vermutet, nutzte er dafür zunächst ein blaues Klappfahrrad. Damit fuhr er offenbar zum eigentlichen Fluchtfahrzeug - dabei soll es sich um einen weißen Mitsubishi Colt handeln (Baujahr 2008-2012). Dort soll der Fahrer auf ihn gewartet haben. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer außerdem nur kurze Zeit vor dem Überfall in die Filiale gekommen sein soll - offenbar, um die Lage auszukundschaften. Auch davon gibt es Aufnahmen: Sie zeigen den Mann unmaskiert.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Oldenburg am Montag die Veröffentlichung der Aufnahmen angeordnet. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu den beiden Personen - auch im Zusammenhang mit dem Fluchtfahrzeug und dem benutzten Klappfahrrad "Clipper" - machen? Hinweise an die Polizei in Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833-0.