Bootsunfall in Barßel: Prozess geplatzt

Der Angeklagte (links) neben seinem Verteidiger Reinhard Nollmann im Gerichtssaal. Foto: Passmann

Barßel (mt). Im Verfahren um den tödlichen Bootsunfall in Barßel vor drei Jahren ist der Prozess gegen einen 28-Jährigen aus dem Kreis Cloppenburg am Montag geplatzt. Ursprünglich sollte der Prozess noch an diesem Montag beendet werden.



Der Anwalt des Angeklagten, Reinhard Nollmann, zweifelte die Kompetenz eines Gutachters an und forderte einen Sachverständigen im Bereich Bootsunfälle. Nach Einschätzungen der Staatsanwaltschaft dürfte das Vorhaben einige Monate in Anspruch nehmen, sodass der Prozess in diesem Jahr wohl nicht mehr fortgeführt werden kann.