Symbolfoto: dpa



Barßel/Emden (kre). Nach einem fast zwei Jahre andauernden Tauziehen zwischen den Juristen beginnt am Montag in Emden vor dem Amtsgericht der Prozess um das schwere Bootsunglück in Barßel vor drei Jahren. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen, als nach dem Hafenfest im Dunkeln auf dem Nordloher Tief zwei Sportboote ineinanderrasten. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist in 28-jähriger Mann, der eines der beiden Boote gesteuert hatte.