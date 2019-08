Anhuth will Problem an der Wurzel packen

Zaun-Antrag stößt auf wenig Gegenliebe

Termin vor Ort geplant: Geht es nach dem Willen der CDU-Fraktion, soll das komplette Gelände der Grundschule eingezäunt werden. Dagegen haben viele Ausschussmitglieder Bedenken angemeldet. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Barßel möchte das komplette Gelände der Marienschule mit einem Zaun versehen. Begründet wird ihr Antrag damit, dass in der Vergangenheit immer wieder Glasflaschen im Spielbereich der Kinder mutwillig in den Abendstunden zerschlagen werden. Dies berge ein hohes Unfallrisiko für die Schüler, so die Christdemokraten. Des Weiteren würden andere Utensilien gefunden, die in den Händen von Kindern nichts zu suchen hätten.