Pläne liegen seit 25 Jahren in Schublade Untertitel

Carolyn Lüken hat bereits Diplomarbeit über mögliche Nutzung der Ebkenschen Windmühle geschrieben

Pläne in der Schublade: Schon vor 25 Jahren hat sich Innenarchitektin Carolyn Lüken (rechts) eine mögliche Nutzung des Müllerhauses in ihrer Diplomarbeit konzipiert. Zeichnungen und Modell präsentiert sie zusammen mit Josef Wanger vom Heimatverein. Foto: C. Passmann



Von Hans Passmann



Barßel. Nachdem die Gemeinde Barßel das gesamte Mühlenensemble vor einigen Wochen von den bisherigen Eigentümern, der Familie Ebkens aus Lohe, übernommen hat, ist man im Rathaus auf der Suche nach der Folgenutzung für das Müllerhaus. Dort lud bisher ein Restaurant zum Speisen ein. Der Pachtvertrag lief jedoch aus und wurde von der Gemeinde Barßel, die bis dato die historischen Gebäude von der Familie Ebkens gepachtet hatte, nicht verlängert (MT berichtete). Eine Hilfe bei der Findung könnte die Diplomarbeit der Innenarchitektin Carolyn Lüken sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.