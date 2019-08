Zuchtbulle Bruno steht nicht auf Kühe

Kolpingsfamilie Barßel hat mit Proben für „Modenschau in’n Ossenstall” begonnen / Premiere im November

Vorfreude auf die Premiere: die Laienschauspieler aus Barßel. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie Barßel lädt in diesem Jahr zur „Modenschau in'n Ossenstall". Dabei handelt es sich um einen vergnüglichen plattdeutschen Dreiakter von Jonas Jetten, übersetzt ins Plattdeutsche von Wolfgang Binder. Flotte Handlung, scharf gezeichnete Charaktere, witzige Pointen und ein packendes Spiel des Schauspielerteams sind die Garanten für einen unterhaltsamen Abend.