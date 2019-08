Maritimes Flair und volles Programm

40. Hafenfest in Barßel begeistert Besucher

Augenweide: Die Korso- und Lichterfahrt der Wassersportler begeisterte die Besucher.Fotos: M. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Das Hafenfest in Barßel feiert Jubiläum. Bei herrlichem Sommerwetter gab es am vergangenen Wochenende die 40. Auflage der maritimen Veranstaltung auf und am Wasser. Tausende von Besucher tummelten sich an den drei Tagen im Barßeler Hafen und genossen das maritime Flair. Erneut zeigte sich, dass das Fest am Wasser bei den Gästen sehr beliebt ist. Wohl auch deshalb, weil jeder im Sommer gerne am Wasser ist. Erst recht, wenn dort viel geboten wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.