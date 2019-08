Im digitalen Stress eine Quelle der Konzentration

Joachim Dahlke blickt auf 40 Jahre im Schießsport zurück

Eine von vielen Auszeichnungen: Für seine Verdienste um das Schützenwesen erhielt Joachim Dahlke die bronzene Ehrennadel des Schützenkreises Alter Amtsbezirk Friesoythe. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Die Schützenfeste faszinierten ihn, als Joachim Dahlke 1979 nach Barßel zog. Das kannte er aus seiner Heimatstadt Berlin nicht. Er trat direkt in die Schützengilde ein – und sollte sie 40 Jahre entscheidend mitprägen. Erst in diesem Jahr hat er seinen Posten als Schießsportleiter in jüngere Hände gelegt. Er wolle Platz für neue Ideen schaffen, meint er, dem Schießsport an sich bleibt er aber weiter treu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.