Bernd-Willi Deiters moderiert Hafenlauf

Kompetent: Auch den Hafenfestlauf an diesem Freitag wird Bernd-Willi Deiters kommentieren.Seine Moderation hat immer Unterhaltungswert.Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Flotte Beine und ein flinkes Mundwerk zeichnen Bernd-Willi Deiters aus. Der Herzlaker begann 1964 eine Leichtathletik-Karriere, die bis in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft führte. Doch nach einer Verletzung musste er seine Laufschuhe an den berühmten Nagel hängen. Seitdem organisiert und moderiert er Laufveranstaltungen. Eine davon ist der Hafenfestlauf zum Barßeler Hafenfest. Auch bei der 12. Auflage an diesem Freitag ist der heute 73-Jährige die Stimme beim Lauf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.