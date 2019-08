58-Jährige baut mit 2,24 Promille Unfall

Symbolbild: dpa

Barßel (mt). Sturztrunken verursachte eine 58-jährige Barßelerin am Samstag einen Unfall, bei dem sie mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto prallte.

Die Frau war auf der Langen Straße in Barßel in Fahrtrichtung Hafen unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Baum streifte und gegen das geparkte Auto eines 57-jährigen Filsumers prallte. Infolge des Zusammenstoßes durchbrach der geparkte Wagen einen Holzzaun. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Bei der Überprüfung der unter Schock stehenden Barßelerin stellten die Beamten fest, dass sie nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.