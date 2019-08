Schule und Gemeinde tappen im Dunkeln

Leitung nicht besetzt: die IGS in Barßel. Foto: Passmann

Barßel (mp). Zum Schulanfang in dieser Woche scheint die Schulleiterstelle an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Barßel noch nicht besetzt zu sein. Mit dem Auslaufen des Schulsystems von Haupt- und Realschule und dem Übergang zur IGS gibt es im kommenden Schuljahr bekanntlich nur noch eine 10. Klasse und insgesamt existiert dann im Schulzentrum nur noch die IGS. „Bisher habe ich noch keine Nachricht erhalten. Ich weiß derzeit nicht, wie es hier mit der Leitung aussieht“, erklärte der kommissarische Rektor, Bernhard Schaal, auf Nachfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.