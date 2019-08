„Spielen nun in der Champions League“

Show: Im Beisein zahlreicher Gäste und Vereinsvertreter wurde die sanierte Sporthalle im Schulzentrum Barßel mit einem bunten Programm wiedereröffnet. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Im neuen Glanz präsentiert sich die Sporthalle im Schulzentrum Barßel. Zur Einweihung der sanierten Halle begrüßte Bürgermeister Nils Anhuth zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, der Elternschaft und den Sportvereinen. „Hell und freundlich", mit diesen beiden Attributen beschrieb der Verwaltungschef die Erwartungen, die er im Vorfeld an die komplett sanierte Sporthalle gestellt hatte. „Wir spielen mit dieser Sporthalle nun in der Champions League", so Anhuth.