Gäste treffen Darth Vader am Imbissstand

Spektakel am Wasser: Den Besuchern des 40. Hafenfest wird wieder ein Programm mit zahlreichen Attraktionen geboten. Foto: Passmann

Barßel (mt). Das Hafenfest „nullt“: Bereits zum 40. Mal zeigt sich der alte Seemannsort Barßel – traditionell am letzten Wochenende im August – ganz von seiner maritimen Seite. Am Freitag. 23. August, werden der Vorsitzende des Touristikvereins, Johannes Budde, und Barßels Bürgermeister Nils Anhuth, das Spektakel im Bootshafen um 15 Uhr eröffnen. Als Ehrengast wird der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, erwartet.



Zudem kann es passieren, dass die Besucher „Darth Vader“ oder einen „Storm-trooper“ am Imbissstand treffen. Denn die „501st Legion Vader’s Fist“ ist auf dem Hafenfest im Einsatz. Hier haben kleine und große Star-Wars-Fans die Möglichkeit, sich mit ihnen fotografieren zu lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.