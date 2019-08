Symbolfoto: MT-Archiv

Barßel (mt). Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Gegen 17.40 Uhr geriet am Sonntag ein sogenannter "Drachentrike" im Bereich des Flugplatzes Barßel in Brand - vermutlich wegen eines technischen Defekts. Dem Piloten gelang es noch, den Drachen auf ein freies Feld zu lenken. Dort brannte der Drachen nach der Landung vollständig aus.



Der Pilot wurde durch den Unfall leicht und seine Insassin schwer verletzt. Die Frau wurde durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Die eingesetzten Rettungskräfte lobten das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer. Sie seien vorbildlich zum Einsatzort geleitet worden.