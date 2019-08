Mit Schlüsselübergabe geht Ära zu Ende

Symbolische Schlüsselübergabe vor der Ebkenschen Windmühle: Hans-Wolfram Thieben (von links), Karl-Heinz Schleunes (Arbeitskreis), Hans Eveslage (CDU), die bisherigen Besitzer Hans-Friedrich und Melanie Ebkens, Bürgermeister Nils Anhuth, Ursula Nüdling (SPD), Hinrich Grüßing, Franz Cloer (AK) Josef Wagner (BFB) und Hartmut Willhaus (Gemeinde). Foto: mpe

Von Hans Passmann



Barßel. „,Glück zu‘, das sagen wir hier“, begrüßte Franz Cloer vom Arbeitskreis Mühle des Bürger- und Heimatvereins Barßel die Abordnung mit Bürgermeister Nils Anhuth, der Familie Ebkens, Vertretern der Ratsfraktionen und Mitgliedern des AK vor der Ebkenschen Windmühle mit dem Müllergruß. Er wird seit nunmehr 300 Jahren an dieser Stelle in Barßel ausgesprochen, denn so lange gibt es schon den Mühlenstandort. Und damit das so bleiben kann und das Wahrzeichen des Ortes auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt, hat die Gemeinde Barßel die Mühle von der Familie Ebkens übernommen (MT berichtete). Mehr