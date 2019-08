Wichtige Mitstreiter gehen vor Anker

Vor Anker gegangen: Der Bootskonvoi des Landesverbandes Motorbootsport Niedersachsen macht Halt im Barßeler Hafen. Dabei wurden zwischen (von links) Bürgermeister Nils Anhuth, Bernd Wiemeyer und Rolf Diekhaus Wimpel ausgetauscht. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. „Man erblickt hier noch ein wunderschönes Stück Natur. Hier sieht man viele Bereiche, wo sich die Natur in ihrer Ursprünglichkeit zeigt und man die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt erleben kann“, schwärmte der Vorsitzende des Landesverbandes Motorbootsport Niedersachsen, Benno Wiemeyer aus Osnabrück, mit Blick auf die Flussläufe im Erholungsgebiet Barßel sowie das angrenzende Leda-Gebiet und die Emsregion.



„Wir wollen uns verstärkt für den Wassersport einsetzen, aber auch den Freizeitkapitänen zeigen, dass es in dieser Region herrliche Flussläufe mit kleineren Häfen gibt, die befahren und angelaufen werden können", nannte der Vorsitzende ein Ziel des Fehnkonvois des Landesverbandes, der im Barßeler Hafen am Steg des Wassersportvereins „Soeste" Barßel längsseits des schwimmenden Vereinschiffes „Hetta" vor Anker gegangen ist.