Böcke und Ricken sind vor Liebe ganz blind

Im Liebesrausch: Der Bock folgt der paarungsbereiten Ricke. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Nordkreis. Kaum eine andere Jagdart ist spannender als die Blattjagd, die Paarungszeit des Rehwildes. Sie dauert von Mitte Juli bis Mitte August und macht das Wild im wahrsten Sinne blind vor Liebe. „Dadurch steigt auch wieder die Gefahr der Wildunfälle“, warnt der Vorsitzende der Jägerschaft Barßel, Rudolf Schulte. Denn in dieser Zeit verfolgen Rehböcke paarungsbereite Ricken oft stundenlang.



Bei wilden Fluchten quer über Straßen und Wege lassen die Tiere ihre sonst natürliche Scheu vor dem Straßenverkehr vermissen.