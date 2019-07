Verschlammt, vermüllt und verwildert

Idyllischer Rastplatz: Über die neue Sitzgruppe am Ententeich freute sich Elfriede Rosenberg (vorne) zusammen mit Bürgermeister Nils Anhuth und Barßeler Kommunalpolitikern. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Barßel. Fast täglich steuert Elfriede Rosenberg auf ihren Spaziergängen den Ententeich am Ellerbrocksweg in Barßel an. Doch im Laufe der Jahre war der idyllische kleine Teich extrem zugewuchert und illegale Abfallentsorgungen ließen das Kleinod immer mehr verkommen. Das wollte die rüstige Dame nicht länger tatenlos hinnehmen und wurde im Rathaus vorstellig - mit Erfolg.