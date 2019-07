Rentner hält Erinnerung an Opfer wach

Egon Schillemat (Foto: Passmann)

Von Hans Passmann



Barßel. Wasssili Jegorow wäre heute 129 und Sergei Poymandinkov 125 Jahre alt. Doch schon mit 28 beziehungsweise 24 Jahren endete ihr Leben viel zu früh. Denn die beiden Russen starben 1928 im Gefangenenlager in Edewechterdamm.



In den Wirren des Ersten Weltkrieges waren sie in deutsche Gefangenschaft geraten. Heute erinnern nur noch ihre Namen auf den Grabsteinen auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof in Elisabethfehn „Drei-Brücken“ an die Opfer der schrecklichen Kriegszeit. Dass sich ihre Gräber in einem hervorragenden Pflegezustand befinden, ist Egon Schillemat aus Barßel zu verdanken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

