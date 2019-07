Erinnerung an Krieg und Flucht bleibt wach

Hegen immer noch Erinnerungen an Syrien und die Flucht: Fatena Al Sabbagh (links) und ihre Tochter Abanya fühlen sich in Barßel wohl und sicher. Bild: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Seit gut vier Jahren lebt Fatena Al Sabbagh in Barßel. Sie hegt immer noch Erinnerungen an Syrien und an die Flucht vor fünf Jahren. „Ich bin keine Politikerin, und die Politik in Syrien war immer ein Tabu. Inzwischen bin ich der Überzeugung, dass die Politik ein kompliziertes Spiel ist. Man kann jetzt die Ereignisse von vor 50 Jahren kaum verstehen, und man wird noch 100 Jahre benötigen, um die Ereignisse, die jetzt in Syrien passieren, genau zu verstehen“, sagt Al Sabbagh. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.