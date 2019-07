Baugrund der Brücke bereitet Behörde Sorgen

Die Arbeiten gehen weiter: Zur Ertüchtigung der Brücke Osterhausen werden derzeit Kernbohrungen vorgenommen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Osterhausen. Fast drei Monate ruhten die Arbeiten am Neubau der Klappbrücke über die Sagter-Ems in Osterhausen auf der Grenze zwischen den Gemeinde Barßel und Saterland. In dieser Woche wurden die Arbeiten nun aber wieder aufgenommen. Grund der Verzögerung: Dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) als Bauherr bereitete der Baugrund Sorgen.



