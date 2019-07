Überfall geplant: Spielsüchtiger entführt Autofahrer

Symbolfoto: dpa

Barßel/Oldenburg (ma). Wegen erpresserischen Menschenraubs beziehungsweise räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer muss sich seit Mittwoch ein 24-jähriger aus Barßel vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Der Angeklagte gilt als alkohol- und spielsüchtig. In einer Spielothek in Barßel hatte er im vergangenen Herbst größere Summen verspielt. Am 27. November vorigen Jahres soll er auf die Idee gekommen sein, sich dieses Geld zurückzuholen – mit einem Überfall auf besagte Spielothek.



Auf dem Weg soll er er ein Pärchen gesehen haben, das gerade aus dem Auto stieg. In der irrigen Annahme, das Pärchen könnte ihn fotografiert haben, überfiel er laut Anklage nun das Pärchen. Er zwang den Mann zurück ins Auto, bedrohte ihn mit einem Hammer und nötigte ihn dazu loszufahren.