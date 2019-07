Jüngste liefern spannende Spielzüge ab

Voller Einsatz: Auch bei den Kleinsten wurde um jeden Ball beim Turnier des SV Harkebrügge gekämpft. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Das Wetter präsentierte sich zwar eher bescheiden und regnerisch, die rund 500 jungen Fußballer traten beim Jugendturnier während der Sporttage beim SV Harkebrügge dennoch den Beweis an, dass trotz widriger Umstände spannende Spielzüge möglich sind. Auf dem Sportgelände an der Straße „Zum Walde“ liefen über 50 Mannschaften bei dem Wettkampf auf, den Bernd Oldenburg und Matthias „Beele“ Beelmann organisiert hatten. Anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des „Kleinen HSV“ möchten sie noch in diesem Jahr 100 Jugendmannschaften zu einem Jubiläumsturnier an den Start bekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.