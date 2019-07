300 Kolping-Senioren feiern „Tag der Treue“

Begrüßung: Die Kolpingfamilien stehen immer noch der Kirche sehr nahe, meinte Vorsitzender Hans Geesen. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Familientreffen sind am schönsten, wenn möglichst viele Angehörige teilnehmen. So gilt das auch für die Kolpingsfamilien. Zum „Tag der Treue“ trafen sich am Samstag rund 300 Kolpingbrüder und -schwestern von der Nordsee bis zu den Dammer Bergen in der Aula im Schulzentrum Barßel, wo die Kolpingsfamilie Barßel das diesjährige Treffen der Seniorinnen und Senioren des Kolpingwerkes Land Oldenburg organisiert hatte.



