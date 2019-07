„Dragons“ laufen zu Höchstformen auf

Empfang im Rathaus: Bürgermeister Nils Anhuth (vorne im Anzug) gratulierte dem Team, das stolz seine Medaillen präsentierte. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Mit zwei Goldmedaillen ist das Drachenbootteam „Fopac Dragons“ aus Barßel von den Europäischen Betriebssportspielen in Salzburg zurückgekehrt. Bei den „European Company Sport Games 2019“ gewann das Team die Titel über 250 und 500 Meter. An der Mega-Veranstaltung waren über 7000 Sportler aus 24 Nationen in 27 Sportarten und 326 Disziplinenan den Start gegangen.



Es sei ein großartiger Erfolg für die Sportler aus dem Seemannsdorf – und das wusste auch die Gemeinde Barßel zu schätzen. Um diese herausragende Leistung zu würdigen, lud Bürgermeister Nils Anhuth die 20-köpfige Crew zu einem Empfang in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.