Diebstahl sorgt für Empörung unter Bürgern

Treffen unter dem Schild: Große Freude herrscht unter den ehemaligen Realschülern und ihrem damaligen Klassenlehrer und Tutor Rainer Pagel (rechts) sowie Bürgermeister Nils Anhuth (Dritter von links) darüber, dass ein neues Alexander-Hess-Schild als Zusatzschild für die Hafenstraße wieder aufgehängt wurde. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Große Freude herrscht unter den ehemaligen Realschülern und ihrem damaligen Klassenlehrer und Tutor, Rainer Pagel: Ein neues Zusatzschild an der Hafenstraße weist dort wieder auf den ehemaligen Anwohner Alexander Hess hin. Unbekannte hatten das ursprüngliche Schild abmontiert und gestohlen.



Alexander Hess war zur Zeit des Nationalsozialismus der einzige jüdische Mitbürger Barßels. Er lebte in der Hafenstraße, ging dann nach Berlin, wurde von dort aus im August 1942 nach Riga deportiert, wo er am 18. August des gleichen Jahres von den Nazis ermordet wurde.