Auf der Suche nach verborgenen Schätzen

Noch keinen Treffer gelandet: Die beiden Archäologen (von links) Hilko Poppen und Georg Precht haben im ersten Suchgraben noch keine Schätze gefunden. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Eine so genannte archäologische Prospektion nimmt derzeit das Fachbüro Denkmal 3D aus Vechta auf einer bisher noch landwirtschaftlich genutzten Fläche im Ortskern von Harkebrügge unmittelbar an der Landesstraße 832 vor. Auf dieser Maisfläche zwischen einem landwirtschaftlichen Anwesen und der ehemaligen Diskothek „Charts“ plant die Edeka-Handelsgesellschaft Nordwest in Oldenburg auf einer rund fünf Hektar großen Fläche einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Barßel:

21.06.2019 | Harkebrügger bei Unfall schwer verletzt