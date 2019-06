„Türöffner“ passt in jede Kitteltasche

Stellten das erste plattdeutsche Wörterverzeichnis in der Alten- und Krankenpflege vor: Nils Anhuth (von links), Heinz Scheele, Renate Hagel und Dr. Gerhard Tepe. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Barßel. Es passt bequem in jede Kitteltasche und hat das Format einer Postkarte: das erste plattdeutsche Wörterverzeichnis in der Alten- und Krankenpflege für das Oldenburger Münsterland. Herausgegeben hat das Heftchen die Gemeinde Barßel aus Anlass des „Plattütschen Johr“ in Kooperation mit dem Landes-Caritasverband für Oldenburg. Autor der „Hochdeutsch-Plattdeutschen Übersetzung“ ist Heinz Scheele aus Barßel.



„Das Heft soll helfen, sprachliche Barrieren zu überwinden, die dadurch entstehen können, dass heutzutage in caritativen Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen und Krankenhäusern des öfteren Ärzte und Pflegekräfte mit Migrations-Hintergrund tätig sind, teilweise mit eingeschränkten Deutsch- und Plattdeutschkenntnissen“, erklärte Heinz Scheele. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.