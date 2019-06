Wohnmobilfahrer setzt sich volltrunken am Steuer

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). Ein 50-jähriger Wohnmobilfahrer hat sich am Wochenende gleich mehrmals betrunken ans Steuer gesetzt. Er wurde zunächst am Freitagabend von Zeugen beobachtet, wie er beim Wenden in einem Nebenweg des Barßeler Mühlenweges gegen eine Leitplanke stieß.



Alarmierte Beamte stellten beim Ostrhauderfehner einen Atemalkoholwert von 3,39 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und vorgenommen. Doch nicht nur das: Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Wohnmobil einen Tag zuvor in Barßel entwendet wurden und nicht zum Fahrzeug passten. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Wer nun glaubt, dass dies eine Lehre für den 50-Jährigen gewesen sein könnte, der irrt. Der Mann, der offenbar auch in der Gemeinde Barßel gemeldet ist, setzt sich nur wenige Stunden später wieder ans Steuer sein Wohnmobils - erschreckenderweise abermals betrunken. Am Samstagmittag sahen die Beamten, wie das Wohnmobil durch die Straßen fuhr. Ein neuer Test am Alkomaten ergab einen Wert von 3,72 Promille. Deswegen wurde erneut die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Die angebrachten Kennzeichen am Wohnmobil hatte der 50-Jährige erneut von einem anderen Fahrzeug abmontiert. Sie wurden wie schon die anderen Kennzeichen von der Polizei sichergestellt.